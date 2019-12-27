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مجهولون يختطفون 13 تاجرا موريتانيا على الحدود الليبية

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مجهولون يختطفون 13 تاجرا موريتانيا على الحدود الليبية
الحدود الليبية/ صورة أرشيفية
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اختطف 13 تاجرا موريتانيا خلال أمس الخميس واليوم الجمعة، في منطقة المناجم الواقعة على الحدود الليبية التشادية.

وأفادت مصادر محلية بأن 9 موريتانيين اختطفوا أمس الخميس على دفعات من منطقة المناجم، قبل أن يختطف الآخرون اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة "جال كلجه" الليبية لاختطاف الدفعة الأولى، لتعود في وقت لاحق لاختطاف أي موريتاني تتعرف عليه.

ويعمل الموريتانيون الـ13 المختطفون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.

المصدر: واس

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