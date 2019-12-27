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مصادر سعودية مطلعة: جميع الحسابات الحالية باسم سعود القحطاني في مواقع التواصل مزورة!

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مصادر سعودية مطلعة: جميع الحسابات الحالية باسم سعود القحطاني في مواقع التواصل مزورة!
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نقلت صحيفة "سبق" عن مصادر سعودية مطلعة قولها إن جميع الحسابات الحالية في مواقع التواصل الاجتماعي "التي تنتحل اسم معالي الأستاذ سعود القحطاني"، مزورة.

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وشددت هذه المصادر، وفق الصحيفة السعودية، على أن القحطاني لا يوجد أي حساب له في الوقت الراهن في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفيد في هذا السياق بأنه لوحظ في الفترة الأخيرة "إنشاء وتداول حسابات مزورة في شبكات التواصل الاجتماعي تحمل اسم سعود القحطاني".

يذكر أن النيابة العامة السعودية برأت مؤخرا، إثر إعلانها الأحكام الصادرة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

المصدر: سبق

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