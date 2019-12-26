العراق.. "تحالف البناء" يدعو البرلمان لاتخاذ إجراءات ضد صالح

دعا "تحالف البناء" مجلس النواب العراقي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية، برهم صالح، متهما إياه بـ "الحنث باليمين" و"خرق الدستور".

وقال "تحالف البناء" في بيان له، اليوم الخميس، إن "لجوء رئيس الجمهورية إلى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل إلى هذه الجهة وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية دفعنا إلى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية، الذي كان قد تعهد بتكليفه بتشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية".

وأضاف البيان، أن "انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه"، مشيرا إلى أن "مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين".

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ودعا التحالف مجلس النواب إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور".

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف محافظ البصرة أسعد العيداني، المرشح عن كتلة "البناء" لرئاسة الحكومة العراقية.

المصدر: السومرية