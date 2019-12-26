السيسي يؤكد لترامب "أهمية" دور جيش حفتر في "مكافحة الإرهاب" بليبيا وضرورة وقف التدخلات الخارجية فيها

أشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الدور "الهام" لـ"الجيش الوطني الليبي" في مكافحة الإرهاب بليبيا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، بأن السيسي أجرى، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع ترامب، تم خلاله "التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا".

وأكد السيسي، حسب البيان، "دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والمليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره".

وشدد الرئيس المصري في الوقت نفسه على "ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".

كما تطرق السيسي وترامب إلى ملف سد النهضة، حيث أعرب الرئيس المصري "عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية" الخاصة بالقضية، بينما جدد الرئيس الأمريكي، حسب البيان، "تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف".

وأضاف راضي أن الاتصال تناول كذلك "عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين"، حيث "أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين".

المصدر: RT