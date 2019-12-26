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أبو الغيط في مسقط لبحث الأوضاع في ليبيا واليمن

أخبار العالم العربي

أبو الغيط في مسقط لبحث الأوضاع في ليبيا واليمن
Reuters /FW1F/Grant McCool
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
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توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى سلطنة عمان اليوم الخميس، حيث التقى وزير خارجية السلطنة، يوسف بن علوي، لبحث آخر مستجدات الوضع العربي.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن أبو الغيط استمع من الوزير بن علوي إلى تقديراته بشأن الوضع في كل من ليبيا واليمن، وأنهما اتفقا على أن "الحلول السياسية هي الكفيلة بمعالجة هذه الأزمات"، حيث أكد أبو الغيط على "خطورة التدخلات غير العربية في هذه النزاعات ودورها السلبي في مفاقمتها".

وأضاف أن أبو الغيط استعرض مع وزير خارجية السلطنة أوضاع الجامعة العربية، مؤكدا أن الأزمات الليبية واليمنية والسورية، والوضع في كل من لبنان والعراق انعكس على إمكانيات الجامعة وفاعليتها، كما أن الاستقطابات القائمة تضع حدودا لحركتها.

وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى أن أبو الغيط أعرب لوزير خارجية السلطنة عن تمنياته بالشفاء العاجل وطول العمر للسلطان، قابوس بن سعيد، مشيدا "بدوره المؤثر في المنطقة، وبحكمته المشهودة في إدارة الشأن الداخلي والخارجي على حد سواء".

المصدر: RT

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