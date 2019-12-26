تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية وحركة متمردة لمدة أسبوعين

عقد وفد حكومي سوداني برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، جلسة تفاوض، اليوم الخميس، مع "الحركة الشعبية جناح الحلو"، بحضور الوساطة من دولة الجنوب.

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وأعلن رئيس وفد الوساطة، توت قلواك، في تصريح صحفي عقب الجلسة، عن تعليق الوساطة للتفاوض مع "الحركة الشعبية جناح الحلو" لمدة أسبوعين، استجابة لطلب الحركة التي طلبت التشاور مع قيادتها وقواعدها حول بعض القضايا محل التفاوض، لإكمال الرؤية حولها.

وأكد قلواك أن المفاوضات في هذا المسار والمسارات الأخرى تسير بصورة طيبة تمهيدا للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

وقبل أيام، دعا رئيس هذه الحركة المتمردة، التي تنشط في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى ترك موضوع تحديد هوية الدولة للأجيال القادمة، مشددا على أن "إدخال الناس في الجنة ليست من مسؤولية الحكومة".

المصدر: إعلام مجلس السيادة الانتقالي + وكالات