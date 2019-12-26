الرئاسة التونسية تنفي ما ورد في تصريحات باشاغا حول تحالف يجمع تركيا وتونس والجزائر بشأن ليبيا

قالت المكلفة بالإعلام في الرئاسة التونسية، رشيدة النيفر، إن بلادها "لم تنضم لأي تحالف"، خلافا لما ذكره وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا.

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وأكدت النيفر في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن "تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، على نفس المسافة من مختلف الأطراف، ولم تنضم لأي تحالف".

وكان باشاغا قال في وقت سابق من اليوم إن حكومة الوفاق "ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر، وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني".

وجاءت تصريحات باشاغا خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، وتزامنا مع تجديد أردوغان استعداد أنقرة لإرسال قوات إلى ليبيا إن تلقت طلبا بذلك من حكومة الوفاق.

المصدر: "الصباح نيوز" + وكالات