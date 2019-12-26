 
مباشر

الرئاسة التونسية تنفي ما ورد في تصريحات باشاغا حول تحالف يجمع تركيا وتونس والجزائر بشأن ليبيا

أخبار العالم العربي

الرئاسة التونسية تنفي ما ورد في تصريحات باشاغا حول تحالف يجمع تركيا وتونس والجزائر بشأن ليبيا
Reuters ZS
وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mywo

قالت المكلفة بالإعلام في الرئاسة التونسية، رشيدة النيفر، إن بلادها "لم تنضم لأي تحالف"، خلافا لما ذكره وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا.

إقرأ المزيد
حكومة الوفاق الليبية: نقبل حل الأزمة سياسيا لكن الطرف الآخر يرفض ذلك
حكومة الوفاق الليبية: نقبل حل الأزمة سياسيا لكن الطرف الآخر يرفض ذلك

وأكدت النيفر في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن "تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، على نفس المسافة من مختلف الأطراف، ولم تنضم لأي تحالف".

وكان باشاغا قال في وقت سابق من اليوم إن حكومة الوفاق "ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر، وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني".

وجاءت تصريحات باشاغا خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، وتزامنا مع تجديد أردوغان استعداد أنقرة لإرسال قوات إلى ليبيا إن تلقت طلبا بذلك من حكومة الوفاق.

المصدر: "الصباح نيوز" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لأول مرة في الأردن.. فندق 5 نجوم للحيوانات الأليفة