جهاز الأمن شرق ليبيا يعلن القبض على "3 مطلوبين مصريين"

أفاد جهاز الأمن في مدينة بنغازي شرق ليبيا، اليوم الخميس، بالقبض على 3 مطلوبين مصريين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وقال مدير مكتب الإعلام لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، البابا العبدلي، في حديث وكالة سبوتنيك: "ألقي القبض على 3 أشخاص من الجنسية المصرية داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية بمحكمة المنيا بدولة مصر".

وأكد العبدلي على أن "هؤلاء دخلوا إلى ليبيا بطرق غير شرعية وهم موجودون داخل الأراضي الليبية منذ 15 نوفمبر 2018، ويعملون في بيع الدواجن والخضروات حيث ألقي القبض عليهم في بنغازي"، التي تسيطر عليها قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، والموالية للحكومة المؤقتة في طبرق.

وأوضح العبدلي أن السلطات المصرية خاطبت السلطات الليبية بشأن "وجود 4 أشخاص مصريين داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية عديدة منها استحواذ وتجارة الأسلحة والضرب عمدا والسطو المسلح"، مبينا أنه "صدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام".

وتابع: "أصدرت السلطات الليبية التعليمات بالتعميم والقبض عليهم بعد التحري ودقة المعلومات... وتمكن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من إلقاء القبض على 3 من المطلوبين هم محمد السيد فرج محمد وسالم عبد الله فرج محمد ومحمود محمد السيد فرج محمد".

وأردف أن المطلوب الرابع تمكن من الفرار وصدرت الأوامر للبحث عنه وبالقبض عليه، موضحا: "تبين بعد الاستجواب المبدئي أن المطلوبين بحوزتهم صور يحملون فيها الأسلحة ويرتدون أغطيه للوجه. وبعد انتهاء المهمة، سيحال كل من المطلوبين لجهات الاختصاص... وسيتم تسليمهم لجمهورية مصر لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم".

المصدر: سبوتنيك