برلماني روسي: تركيا لا تسعى لإجراء عمليات قتالية في ليبيا

أعرب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي)، قسطنطين كوساتشوف، عن قناعته بأن تركيا لا تسعى إلى اتخاذ أي إجراءات عسكرية عملية في ليبيا.

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وكتب كوساتشوف على صفحته في "فيسبوك"، في تعليقه على إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن نيته تقديم طلب إلى برلمان بلاده لاستخدام قوات تركية في ليبيا: "من الأرجح أن تركيا لا توجد لديها رغبة قوية في عمليات عسكرية على الميدان. وعلى أية حال فهي لو كانت ترغب في ذلك، لما كانت تنتظر حتى يتبنى البرلمان قراره الرسمي (في هذا الشأن) بعد ثلاثة أسابيع".

واعتبر السيناتور أن المراد من هذه التصريحات هو إصرار أنقرة على أنها جهة لا غنى عنها في أي تسوية للأزمة في ليبيا.

كما رد كوساتشوف على تصريحات أردوغان حول وجود ألفين من "المرتزقة الروس" في ليبيا، واصفا إياها بسير الرئيس التركي وراء "موضة اليوم"، المتمثلة في إصرار البعض على الزعم بـ "حضور روسيا في كل مكان واتخاذ تصرفاتها كمبرر لتصرفاته".

وقال رئيس اللجنة إن تصريحات أردوغان هذه غير لائقة في ضوء طبيعة العلاقات بين تركيا وروسيا.

وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، علق على عزم أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا، قائلا: "نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل إلى تسوية، لكن نرحب بأي محاولات، من دول أخرى، من شأنها المساهمة في التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة".

المصدر: نوفوستي