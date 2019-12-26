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لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح (فيديو)

أخبار العالم العربي

لحظة طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح (فيديو)
الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إقدام مشيعين على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري.

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وأظهر المقطع عددا من الجزائريين بالشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب وهم يطالبون من السفير الفرنسي مغادرة المكان، بعدما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل أحمد قايد صالح.

وردد المواطنون شعارات وهتافات مناهضة لفرنسا ما دفع موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط الغضب الشعبي.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، صباح الإثنين، عن وفاة أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: وكالات 

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