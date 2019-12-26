الحوثيون يتهمون فرنسا بالتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 38 شخصا

اتهم القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد علي الحوثي، فرنسا بالتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 38 شخصا، إثر قصف للتحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

إقرأ المزيد

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": فرنسا تقتل أكثر من 38 ما بين شهيد وجريح، بقصف مدفعي في سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة"​​​.

واعتبر أن استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة يغض القانون الفرنسي طرفه عنها مقابل صفقات السلاح.

وختم بالقول: "هذه الجريمة وما سبقها إرهاب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن".

#فرنسا تقتل اكثر من 38ما بين شهيد وجريح

بقصف مدفعي في سوق الرقو بمديرية منبه الحدوديةمحافظة #صعدة

إن استخدام الأسلحةوالخبرات الفرنسية في العدوان

جريمةيغض القانون الفرنسي طرفه مقابل صفقات السلاح

وهذه الجريمةوما سبقها#ارهاب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن pic.twitter.com/Yp6zNMDMJC — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 25 декабря 2019 г.

المصدر: وكالات