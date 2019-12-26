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الحوثيون يتهمون فرنسا بالتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 38 شخصا

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتهمون فرنسا بالتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 38 شخصا
Reuters
القيادي محمد الحوثي
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اتهم القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد علي الحوثي، فرنسا بالتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 38 شخصا، إثر قصف للتحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

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وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": فرنسا تقتل أكثر من 38 ما بين شهيد وجريح، بقصف مدفعي في سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة"​​​.

واعتبر أن استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة يغض القانون الفرنسي طرفه عنها مقابل صفقات السلاح.

وختم بالقول: "هذه الجريمة وما سبقها إرهاب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن".

المصدر: وكالات 

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