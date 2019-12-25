العراق.. المحتجون يستبقون التكليف ويعلنون رفضهم لأسعد العيداني

أفاد مصدر لـRT في العراق اليوم الأربعاء، بأن تظاهرات خرجت في محافظتي ذي قار والبصرة والعاصمة بغداد، ترفض تكليف محافظ البصرة أسعد العيداني بتشكيل الحكومة الانتقالية.

وقال المصدر إن "لافتات علقت في ساحات الاحتجاج ترفض ترشيح أسعد العيداني لتشكيل الحكومة الانتقالية في العراق، وهتف المحتجون ضد العيداني".

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وعلى صعيد متصل ذكر مصدر في رئاسة الجمهورية لـRT أن "اجتماعا يعقد الآن بين رئيس الجمهورية برهم صالح والكتل السياسية حول تكليف مرشح لتشكيل الحكومة".

وأضاف أن "المرشح الوحيد المطروح حاليا هو محافظ البصرة أسعد العيداني".

المصدر: RT