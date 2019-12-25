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مراسلتنا: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة تزامنا مع تواجد نتنياهو هناك

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مراسلتنا: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة تزامنا مع تواجد نتنياهو هناك
Reuters
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دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة الأربعاء، خلال تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة، وتحديدا في مدينة عسقلان.

وسمع دوي صفارات الإنذار في عسقلان والمناطق المجاورة عقب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اعتراض الصاروخ بمنظومة "القبة الحديدية" وعدم وقوع خسائر مادية أو إصابات، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث.

وجاء ذلك تزامنا مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عسقلان، حيث كان يعقد مؤتمرا قبيل الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود"، التي من المقرر أن تجرى غدا الخميس.

واضطر نتنياهو لقطع كلمته، حيث تم إجلاؤه مع زوجته سارة إلى مكان آمن.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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