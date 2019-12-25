لافروف يبحث التسوية في ليبيا مع نظيره الإيطالي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الوضع في ليبيا، والتسوية في هذا البلد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد اليوم الأربعاء، أنه "خلال تبادل الآراء حول المسائل الملحة على جدول الأعمال الدولي، تم تركيز الاهتمام على إحلال الاستقرار في ليبيا".

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وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا على ضرورة تنسيق الجهود في ما يخص الرعاية الدولية لعملية التسوية السلمية في ليبيا مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة".

واتفق الوزيران على "ضرورة تركيز الجهود على دعم الحوار بين الأطراف الليبية مع مراعاة مصالح بلدان جوار ليبيا والدول الأخرى في المنطقة".

المصدر: RT