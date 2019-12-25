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الرئيس التونسي يرد على أردوغان: لم تشم رائحة الدخان وإنما زيت الزيتون التونسي! (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يرد على أردوغان: لم تشم رائحة الدخان وإنما زيت الزيتون التونسي! (فيديو)
Reuters MS
الرئيسان التونسي قيس سعيد والتركي رجب طيب أردواغن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، وشهد حدثا طريفا.

ويظهر في الفيديو أردوغان وهو يقول أثناء المؤتمر الصحفي: "الآن بدأت أشم رائحة الدخان، ويبدو أن هناك مدخنين في تونس، وأنا أطالب في كثير من المناسبات بأن يكف الناس عن التدخين".

ورد الرئيس التونسي على ملاحظات أردوغان بطريقة دبلوماسية مؤكدا أن ما وصل إلى أنف أردوغان "لعله رائحة الغداء، أو رائحة زيت الزيتون من مطبخ تونسي خالص".

ووصل اليوم أردوغان إلى تونس للقاء نظيره التونسي، يرافقه وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز المخابرات.

المصدر: "فيسبوك" + RT

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