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السيسي يصدر قرارا بتعويض المتضررين من تشييد السد العالي

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السيسي يصدر قرارا بتعويض المتضررين من تشييد السد العالي
Reuters
مصر
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتخصيص أراض لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة، عن خسائرهم جراء تشييد السد العالي.

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كما أصدر الرئيس المصري قرارا، بتخصيص أراض في أسوان لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة.

وكان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب السابق، قال إن المستحقين للتعويضات من متضرري السد العالي، لهم الحق في استلام شقق في 12 منطقة داخل أو خارج أسوان.

وذكر المستشار مروان، أن 7 وزارات عملت على ملف "متضرري النوبة" لإعطاء الحق لأصحابه، وأضاف: "اللجنة المشكلة تأكدت من صلاحية الأراضي للزراعة ومفتاح الشقق معانا وجاهزة تماما، ونحن أمام واقع عملي وأطالب الأهالي بنسيان أي تضرر سابق".

المصدر: اليوم السابع

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