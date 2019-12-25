النايض يؤكد أن زيارته إلى واشنطن كانت لدعم البرلمان المنتخب

قال عارف علي النايض، المبعوث الخاص لرئيس حكومة عبد الله الثني في شرق ليبيا اليوم الأربعاء، إن الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة في نوفمبر، كانت تهدف لدعم البرلمان الليبي.

وأضاف النايض في مقابلة أجرتها معه "سبوتنيك": "كانت الزيارة بنفس الهدف وهو دعم البرلمان الليبي، البرلمان المنتخب، الذي يعد الممثل الوحيد للشعب الليبي، ولدعم الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وأيضا الجيش الوطني الليبي، الذي لا يعتبر تابعا لأي شخص، بل جيش البرلمان الليبي المنتخب​​​. يجب أن نتذكر ذلك دائما. البرلمان ببساطة يحاول استعادة السلطة بعد اختطافها من قبل المتطرفين الإسلاميين في عام 2014".

وشدد النايض، على أن "خلاصة هذه الحرب، التي تختلف كثيرا عما تنشره دعاية جماعة الإخوان المسلمين، التي تملك 5 محطات تلفزيونية تبث من اسطنبول، وتستعين بشركات العلاقات العامة من أميركا من أجل الترويج لرواية مختلفة تماما، وهي الرواية التي يظهر بها جيش تابع لشخص متمرد ضد الحكومة الشرعية".

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وكان المشير خليفة حفتر، أعلن في 12 ديسمبر الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا "ساعة الصفر" لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس.

المصدر: "سبوتنيك"