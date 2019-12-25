مصر.. الإفراج عن ناشطين سياسيين بتدابير احترازية

قالت مصادر حقوقية وقانونية مصرية، إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل الناشطين السياسيين هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، بتدابير احترازية.

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وتم الإفراج عنهما على ذمة التحقيق في اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

من جانبها، استأنفت النيابة على قرار الجنايات إخلاء سبيل المتهمين الاثنين، ومن المقرر أن ينظر في الاستئناف غدا.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي التمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر غير المرخص، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام".

ناصر حاتم

المصدر: RT