ظريف يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس وزراء الكويت

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وقال التلفزيون الإيراني، إن الاتصال كان بمبادرة من ظريف.

وجاء هذا الاتصال بعد يومين من زيارة مفاجئة قام بها ظريف إلى عمان، حيث التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، ووزير الخارجية يوسف بن علوي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.

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ويرجح مراقبون، أن تكون تحركات ظريف على صلة بجهود الوساطة التي تبذلها طهران والكويت بين الدول العربية الخليجية من جهة، وطهران ودول الخليج العربية من جهة أخرى لخفض التوترات بالخليج، ومعالجة الأزمة اليمنية.

المصدر: وكالات