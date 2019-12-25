مسؤول فلسطيني: البرغوثي ينوي الترشح للانتخابات من داخل سجنه

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، بأن القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه في حال تم إجراء الانتخابات.

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ونقل الإعلام الفلسطيني عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، قوله إن "الأسير مروان البرغوثي حسم قراره بالترشح لسباق الرئاسة في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن المواقف الأخرى".

واعتبر عبد القادر أن "البرغوثي هو الأوفر حظا من داخل حركة فتح في حال أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم ترشحه"، معربا عن أمله في "أن يكون هناك مرشح واحد لحركة فتح".

وتنتظر الفصائل الفلسطينية أن يصدر عباس المرسوم الخاص بالانتخابات، إلا أن عباس شدد على أن الانتخابات لن تتم من دون القدس.

وقال عباس أمس إن "دولة الاحتلال لا تريد أن تجرى الانتخابات المعطلة منذ 2006 في القدس"، مشددا على وجوب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها.

من الجدير ذكره، أن البرغوثي، لعب دورا بارزا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وعلى إثر ذلك قبضت عليه السلطات الإسرائيلية في عام 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمة القتل والشروع به.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية