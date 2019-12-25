أردوغان في تونس للقاء قيس سعيد وبحث الملف الليبي

وصل اليوم الأربعاء إلى تونس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للقاء نظيره التونسي قيس سعيد، وفقا لما نقلته الرئاسة التونسية.

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وأفاد مراسلنا بأن أردوغان توجه إلى تونس في زيارة لم يعلن عنها في وقت سابق، ورافقه وزيرا الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، والدفاع، خلوصي أكار، إلى جانب مدير المخابرات. وكان سعيد في استقبال نظيره التركي بالمطار الرئاسي.

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وقالت وسائل إعلام تونسية، إنه من المنتظر أن ينعقد لقاء بين سعيد وأردوغان يطرح فيه الملف الليبي، وسيتم تنظيم مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

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وتأتي زيارة الرئيس التركي بعد مطالبة أنقرة "الجيش الوطني الليبي" بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.

المصدر: RT + وكالات