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أردوغان في تونس للقاء قيس سعيد وبحث الملف الليبي

أخبار العالم العربي

أردوغان في تونس للقاء قيس سعيد وبحث الملف الليبي
RT
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والتونسي قيس سعيد
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وصل اليوم الأربعاء إلى تونس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للقاء نظيره التونسي قيس سعيد، وفقا لما نقلته الرئاسة التونسية.

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وأفاد مراسلنا بأن أردوغان توجه إلى تونس في زيارة لم يعلن عنها في وقت سابق، ورافقه وزيرا الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، والدفاع، خلوصي أكار، إلى جانب مدير المخابرات. وكان سعيد في استقبال نظيره التركي بالمطار الرئاسي.

أردوغان في تونس للقاء قيس سعيد وبحث الملف الليبي
RT
الرئيسان التونسي قيس سعيد والتركي رجب طيب أردوغان
أردوغان في تونس للقاء قيس سعيد وبحث الملف الليبي
RT
لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والتونسي قيس سعيد

وقالت وسائل إعلام تونسية، إنه من المنتظر أن ينعقد لقاء بين سعيد وأردوغان يطرح فيه الملف الليبي، وسيتم تنظيم مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

أردوغان في تونس للقاء قيس سعيد وبحث الملف الليبي
RT
لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والتونسي قيس سعيد

وتأتي زيارة الرئيس التركي بعد مطالبة أنقرة "الجيش الوطني الليبي" بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.

المصدر: RT + وكالات

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