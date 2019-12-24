القاهرة لـRT: لم نسحب مقترحنا بصدد الـ40 مليار متر مكعب من المياه خلال مفاوضات سد النهضة

قال محمد السباعي الناطق باسم وزارة الري المصرية في تصريح لـRT، إن الجانب المصري لم يسحب خلال مفاوضات سد النهضة، المقترح الخاص بصدد الـ40 مليار متر مكعب من المياه.

وأشار إلى أنه "وخلال الفترة الماضية وضعنا مصفوفة عبارة عن جدول يتضمن المقترحات الثلاثة التي وضعها أطراف التفاوض الثلاثة المصري والإثيوبي والسوداني".

وقال السباعي، إن "الخلاف لا يزال مستمرا، بين الأطراف الثلاثة، حول قواعد تعبئة السد وقواعد التشغيل خلال فترات الجفاف، ونحن نحاول الوصول لتقريب وجهات النظر بين المقترحات الثلاثة".

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وأضاف: "نأمل أن يتم التغلب على هذا الخلاف في الاجتماع الرابع بحيث يتم ضمان تدفق المياه إلى مصر وعدم التسبب في حدوث ضرر جسيم".

وأشار السباعي إلى أن كل طرف من الأطراف الثلاثة، وضع رقما لحجم المياه ونأمل أن يتم تلافي هذه الخلافات والوصول لحل يتوافق عليه الأطراف الثلاثة.

وكانت وسائل إعلام نقلت في وقت سابق عن وزير الري الإثيوبي سحب مصر مقترحها المذكور.

ناصر حاتم

المصدر:RT