الصدر: قانون الانتخابات الجديد سيقصي جميع الأحزاب الفاسدة

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، إن "قانون الانتخابات الجديد سيقصي جميع الأحزاب الفاسدة".

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وقال الصدر في تغريدة على "تويتر": "تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم".

وأضاف، أن "قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة، وننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق".

وتابع: "لن نسمح بغير ذلك.. المجرب الجدلي لا يجرب ومرشح شعب سينتصر".

من جهته، أفاد مراسلنا في بغداد، بأن البرلمان العراقي تبنى اليوم الثلاثاء قانون الانتخابات الجديد، وأن التصويت جرى على القانون الذي يشمل 50 مادة، ببنوده كافة.

وأضاف، أنه "تم حسم جميع الجدليات بين الكتل النيابية حول القانون".

ويتيح القانون الجديد الترشح الفردي وتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية عدة وليس دائرة واحدة كما ينص القانون الحالي.

وكان مطلب إقرار قانون انتخابات جديد أحد المطالب الرئيسية لدى المحتجين مما يتيح المضي قدما في العملية الديمقراطية.

وأجل البرلمان العراقي جلسة تصويت على قانون الانتخابات كانت مقررة الاثنين إلى يوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب.

ولا يزال الخلاف حول تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة قائما، إذ كان من المفترض أن يرسل البرلمان جوابه إلى رئيس البلاد برهم صالح بشأن الكتلة الأكبر تلبية لمطلبه.

ويشهد العراق حركة احتجاجية طالب فيها المتظاهرون بمحاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إدت إلى سقوط ضحايا، مما دفع إلى تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته.

المصدر: مقتدى الصدر "تويتر" + السومرية