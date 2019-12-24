مصر.. صرف مكافآت بعشرات الملايين لموظفي مكتب وزير المالية

كشف أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، أن الحساب الختامي لموازنة وزارة المالية، جاء فيه صرف 124 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين في مكتب الوزير.

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وتساءل وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم، عن طبيعة صرف تلك المبالغ، خاصة أن عدد العاملين بقطاع مكتب وزير المالية يبلغ 500 موظف موزعين على 12 إدارة مركزية وتابعين لقطاع مكتب الوزير.

وقال سالم: "هذا يعنى أن الـ500 موظف يحصلون على 10 ملايين جنيه شهريا مكافآت تشجيعية"، ورد رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية محمد السبكي، بأن هذا المبلغ يتضمن أحيانا مكافآت تشجيعية تصرف لموظفين بديوان عام الوزارة ويتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير.

وطلب مصطفى سالم بيانا بعدد الموظفين الذين تم توزيع المكافآت عليهم من القطاع وتوضيح إن كان هناك موظفون من ديوان عام الوزارة قد حصلوا على هذه المكافآت وتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا البيان في أقرب وقت.

المصدر: الشروق