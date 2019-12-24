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السعودية.. إصابة 4 طالبات باحتراق حافلتهن (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. إصابة 4 طالبات باحتراق حافلتهن (فيديو)
twitter.com/sabqorg
حادثة احتراق حافلة مدرسية للبنات في السعودية
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أكدت إدارة تعليم محايل عسير بالسعودية، إصابة 4 بنات في حادث حافلة طالبات مدرسة المربع، مشيرة إلى أن حالة 3 منهن مستقرة.

وقالت الإدارة إن "حادثا مروريا وقع صباح الثلاثاء لإحدى حافلات النقل المدرسية التي تقل طالبات من ابتدائية ومتوسطة المربع مع سيارة أخرى أثناء توجههن إلى المدرسة".

وأضافت الإدارة: "تم إخلاء الحافلة من جميع الطالبات، ونقلت 4 طالبات للمستشفى، ثلاث منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة".

وأشار البيان إلى أن مدير التعليم بالمنطقة منصور آل شريم، زار المصابات للاطمئنان، موجها شكره لجميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت في معالجة آثار الحادث.

المصدر: عكاظ

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