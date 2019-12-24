الرئاسة العراقية تنفي لـ RT وصول أي كتاب من رئاسة البرلمان يتعلق بالكتلة الأكبر

نفى مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الثلاثاء لمراسلنا وصول أي جواب من رئاسة البرلمان يتعلق بتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان.

كما نفى مصدر في مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إرسال كتاب اليوم إلى رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر.

وقال النائب الأول لمجلس النواب حسن الكعبي: "لا أثر قانونيا لأي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة السيد عادل عبد المهدي المستقيلة، والذي حسمت بموجبه الكتلة الاكبر".

وكان مراسلنا نقل عن مصادر برلمانية أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أرسل لرئيس الجمهورية كتابا حول الكتلة الأكبر"، منوها بأن "الكتاب اعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



المصدر: RT