مراسلنا: البرلمان يرسل للرئيس العراقي كتابا يحدد كتلة تحالف البناء بأنها الكتلة الأكبر

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس النواب العراقي أرسل لرئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة الأكبر.

وقال نقلا عن مصادر برلمانية إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أرسل لرئيس الجمهورية كتابا حول الكتلة الأكبر"، مبينا أن "الكتاب اعتبر تحالف البناء هو الكتلة الأكبر".

وعقد تحالف "البناء" اجتماعا مطولا ليلة أمس بشأن اختيار مرشح يقدمه لرئيس الحكومة، لكن وبحسب المصادر التي تحدثت لـRT فإن التحالف ما زال يبحث عن مرشح بديل لقصي السهيل الذي صار خارج الحسابات.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

المصدر: RT