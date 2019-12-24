 
مباشر

الحكومة الروسية تحيل إلى الدوما مشروع قانون بشأن سوريا

أخبار العالم العربي

الحكومة الروسية تحيل إلى الدوما مشروع قانون بشأن سوريا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/myci

أحالت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما، مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق حكومي مشترك مع سوريا، حول التعاون في مجال نقل البريد العسكري، الموقع في موسكو يوم 15 يوليو.

وتنص المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون، على أن الاتفاقية "تضع الأساس القانوني - التنظيمي للتعاون الروسي السوري، في مجال ضمان حماية المراسلات العسكرية من خلال نقلها باليد بواسطة سعاة وزارة الدفاع الروسية إلى الوحدات العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا".

وتمت الإشارة خلال ذلك، إلى أنه "عند تسليم المراسلات العسكرية، يحق للسعاة حمل أسلحة العمل (الأسلحة النارية والوسائل الخاصة)، وتم في الاتفاقية تحديد أسس تنقل هؤلاء السعاة عبر حدود الدولة في روسيا وسوريا".

إقرأ المزيد
الأسد يعطي الأولوية للشركات الروسية
الأسد يعطي الأولوية للشركات الروسية

وقالت المذكرة "في الوقت الحالي، نظرا لعدم وجود صفة قانونية للسعاة المسلحين بأسلحة الخدمة، توجد بعض الصعوبات الموضوعية التي ترافق عملهم خلال مرورهم عبر نقاط العبور التابعة لحرس الحدود والجمارك في روسيا وسوريا، وهو ما قد يخلق الظروف المسبقة لإمكانية الوصول غير المصرح به، إلى المعلومات السرية التي يحملونها".

المصدر: إنترفاكس

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النيوزيلنديون يبيعون أسلحة للحكومة بـ 66 مليون دولار!