إسرائيل تمرر قرارا في مؤتمر دولي في أبوظبي رغم معارضة الدول العربية وإيران

مررت إسرائيل بدعم من أمريكا قرارا في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في أبوظبي، بالرغم من المعارضة الشديدة له من الدول العربية وإيران معا.

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ونجح وفد قضائي إسرائيلي زار أبوظبي الأسبوع الماضي، بتمرير سابقة لتفعيل آلية مراقبة التزام الدول باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على الرغم من المعارضة الشديدة للدول العربية وإيران، بحسبما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر صباح الثلاثاء.

وذكر موقع i 24 News الذي نقل النبأ عن "يديعوت أحرونوت" أنه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية تربط إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة، إلا أن بعض الوزراء الإسرائيليين زاروا هذا البلد، الذي استقبل رياضيين إسرائيليين في مسابقات دولية، كما استقبلت إسرائيل رياضيين إماراتيين.

وجاء في تقرير الصحيفة، أن "نائبة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية دينا زلبر، ترأست وفدا قضائيا إسرائيليا، شارك في مؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، الذي شارك فيه نحو 150 مندوبا من 185 دولة، بما في ذلك العديد من الدول العربية.

ووقعت تلك الاتفاقية في العام 2005، وتعتبر الآلية الدولية الأكثر شمولية في مكافحة الفساد.

وكانت معارضة مشروع القرار الإسرائيلي محتدمة للغاية، بسبب الهجوم القوي من عدة دول، سعيا إلى إفشال تمرير القرار.

ورأت مصر، نيابة عن جامعة الدول العربية، "أن إسرائيل هي دولة احتلال لا تحترم قرارات الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولي".

وذكرت إيران والسعودية، أنهما تعارضان تبني القرار، لأنهما لا تعترفان بحق إسرائيل في الوجود. علما أن العلاقات بين الرياض وطهران مقطوعة منذ مطلع العام 2016.

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لإحباط تبني مشروع القرار الإسرائيلي، إلا أن جهود إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، تكللت بالنجاح، وحظي القرار بدعم دولي واسع.

وزيلبر هي من أبرز الشخصيات في الجهاز القضائي الإسرائيلي، المعنية بمحاربة الفساد في إسرائيل، وتقف إلى جانب شخصيات أخرى، وراء تقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى المحاكمة، على خلفية ملفات فساد ضده، ما جعلها عرضة لانتقادات نتنياهو ومؤيديه.

المصدر:i 24 News