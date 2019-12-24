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العراق.. ائتلاف النصر ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الحكومة

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العراق.. ائتلاف النصر ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الحكومة
Reuters
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نفى ائتلاف النصر برئاسة رئيس الحكومة العراقية السابق، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، ترشيحه العبادي لتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية.

وذكرت عضو الائتلاف آيات مظفر في بيان صحفي أن "الأنباء التي تتحدث عن ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء عارية عن الصحة، كما أن العبادي ومنذ بدء الاحتجاجات دعا لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة".

وأضافت أن "اختلاق هكذا أنباء هدفه النيل من مصداقية العبادي ومواقفه المبدئية، والعبادي رجل دولة يهمه إصلاح النظام وسلامة الشعب بعيدا عن التنافس السياسي الرخيص".

المصدر: RT

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