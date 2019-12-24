الحكومة الليبية المؤقتة: 24 ديسمبر من كل عام عطلة رسمية في جميع أرجاء البلاد

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة شرق البلاد قرارا، أعلنت بموجبه يوم 24 ديسمبر من كل عام عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، وذلك تخليدا لذكرى الاستقلال.

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واستثنى بيان الحكومة من القرار العاملين في "وزارتي الداخلية والصحة وكافة المرافق التابعة لهما، وجهاز الأمن الداخلي، وكذلك المؤسسات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعى حفظ حقوقهم في ذلك".

ويتزامن هذا التاريخ مع الذكرى الـ 68 لإعلان استقلال ليبيا الصادر في 24 ديسمبر عام 1951، تنفيذا لقرار الأمم المتحدة في نوفمبر عام 1949.

المصدر: بوابة الوسط