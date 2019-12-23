وفد تركي رفيع يبحث في موسكو الوضع في إدلب وليبيا

أفادت وسائل إعلام تركية بأن وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، بحث مع مسؤولين روس في موسكو الوضع في محافظة إدلب السورية وليبيا.

وحسب قناة "تي أر تي" التركية، فإن المباحثات تمحورت حول تكثيف الجيش السوري عملياته في إدلب، مشيرة إلى أن الجانب التركي لفت إلى تدفق جديد للنازحين إلى تركيا.

وأضافت القناة أن الجانبين بحثا مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط، بالإضافة إلى سبل إحلال الاستقرار في ليبيا.

إقرأ المزيد

كما ركز الجانبان على التحضير للمباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول في 8 يناير المقبل.

وأشارت "تي أر تي" إلى أن الوفد التركي يضم مسؤولين في وزارة الدفاع التركية والاستخبارات.

وكان الرئيس التركي قد أعلن عن إرسال وفد إلى موسكو لبحث الوضع في إدلب السورية، مضيفا أن أنقرة ستتخذ خطواتها التالية شمالي سوريا بناء على نتائج زيارة الوفد.

المصدر: نوفوستي