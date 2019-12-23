لافروف يبحث عمل اللجنة الدستورية السورية مع المعلم

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو اليوم، الوضع في سوريا وسير عمل اللجنة الدستورية السورية.

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الروسية صدر في أعقاب لقاء الوزيرين، أن الجانبين بحثا "سبل تعزيز علاقات الصداقة" بين روسيا وسوريا.

وأضاف البيان أن الوزيرين "تبادلا الآراء بشكل مفصل حول الوضع في سوريا ومحيطها، والتسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

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وأكد بيان الخارجية أنه تم التركيز على عمل اللجنة الدستورية السورية، التي تم تشكيلها تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، بالإضافة إلى مسائل إعادة إعمار سوريا، والمساعدة في عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم.

وورد في البيان، أن "الجانب الروسي أكد على موقفه الثابت الداعم لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها".

وجدير بالذكر أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم وصل إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الـ12 للجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، بصفته رئيسا للجنة عن الجانب السوري.

المصدر: RT