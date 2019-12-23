غوتيريش يؤيد تحقيقا مستقلا في مقتل خاشقجي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يؤيد إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المتحدث: "من حيث المبدأ، ما زلنا نعارض عقوبة الإعدام. وأخذنا بالاعتبار تقارير اليوم التي تفيد بأن ثمانية أشخاص قد أدينوا وحكم عليهم بتهمة قتل جمال خاشقجي".

وتابع: "يواصل الأمين العام التأكيد على ضرورة، تحقيق مستقل وغير متحامل في جريمة القتل المذكورة".

وفي وقت سابق من الاثنين، أصدرت محكمة سعودية حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص دون أن تسميهم، من بين 11 مدانا بقضية خاشقجي، كما قضت بسجن 3 مدانين لمدد مجملها 24 عاما.

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وأعلنت النيابة السعودية خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحكمة الجزائية بالرياض لم توجه أي تهم لسعود القحطاني لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

المصدر: نوفوستي