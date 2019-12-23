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الجملي: سأشكل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب

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الجملي: سأشكل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب
Globallookpress Chokri Mahjoub
رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي
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أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، عن قراره تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية.

وأشار الجملي خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين، إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد تقييمه لكل تجربة المشاورات وحديثه مع كل الأطياف.

ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية عن الجملي قوله، إن اختياره سيكون على غير المتحزبين من خلال اختيار شخصيات ''غير منخرطة في أي حزب سياسي''.

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وأضاف: ''لن أشق على صدورهم.. لكن من يتبين تحزبه سأعفيه من منصبه".

وأرجع الجملي قراره إلى ما اعتبره عدم إمكانية تشكيل حكومة سياسية، نظرا لعدم تنازل الأحزاب المشاركة في المشاورات وفشل محاولات رص صفوفها.

وتأتي تصريحات الحبيب الجملي بعد اجتماع طارئ له مع الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج.

وأفادت "موزاييك إف إم" بأن اجتماع قيس سعيد مع الجملي لم يدم طويلا، وبعده استقبل سعيد كلا من رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، وأمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي، وأمين عام "التيار الديموقراطي" محمد عبو، لبحث "توافقات جديدة والخروج من أزمة تشكيل الحكومة المقبلة".

المصدر: موزاييك إف إم

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