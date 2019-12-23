التعليم السعودية تفتح تحقيقا في ورقة امتحانات عن سلمان العودة (صورة)

وجه وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، بفتح تحقيق في ورقة امتحانات تضمنت أسئلة عن الداعية الإسلامي المحكوم في السعودية سلمان العودة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "في إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية، بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيا من ذوي الفكر المنحرف، فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالا، ورفع النتائج، وتم إشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم".

إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر احد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه #وزير_التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم. — ابتسام الشهري (@spokesp_moe) December 23, 2019

وتناقل نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي صورة لورقة عمل في إحدى المدارس الخاصة للمرحلة المتوسطة تتضمن أسئلة متنوعة عن الداعية السعودي مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

#سلمان_العودة

مدرسة تخصص ورقة كاملة عنها في اختبار المرحلة المتوسطة!!.

هذا تجاوز خطير وجه وزير التعليم بالتحقيق فيه مايعني اننا أمام اختراقات جديدة في المدارس!!. pic.twitter.com/6dEnzsZUSy — نايف عبدالرحمن العتيبي (@Nayef_Alotibi) December 23, 2019

ووجهت محكمة سعودية تهما إلى سلمان العودة منها "الإفساد في الأرض وإحياء الفتنة العمياء وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل والارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه".

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المصدر: وسائل إعلام سعودية