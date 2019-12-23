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المطران عطا الله حنا: نحترم روسيا لأنها أحدثت نوعا من التوازن في فلسطين وسوريا

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المطران عطا الله حنا: نحترم روسيا لأنها أحدثت نوعا من التوازن في فلسطين وسوريا
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أعرب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس المطران عطا الله حنا عن تقديره واحترامه لروسيا، وأشار إلى أنها تنتهج  سياسة متوازنة في فلسطين وسوريا.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "نحن حقيقة نحترم روسيا، وإن كانت لنا بعض التحفظات على العلاقات مع دولة الاحتلال، ولكن بشكل عام الموقف الروسي أحدث نوعا من التوازن في فلسطين وسوريا وفي غيرها من الأماكن".

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وأضاف قبيل خضوعه لفحوص طبية في العاصمة الأردنية عمان بعد تعرضه للتسمم في القدس: "أود أن أشكر الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وقداسة البطريرك كيريل وكافة الأساقفة في الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية الذين تواصل بعضهم معي مستفسرا عن هذه الحالة التي مررت بها وما زالت حتى اليوم".

المصدر: "سبوتنيك" 

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