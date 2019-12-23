الخارجية التركية: القرار الصادر عن محكمة سعودية في قضية خاشقجي بعيد عن تلبية التطلعات
AFP
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قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تعتبر القرار الصادر عن محكمة سعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، "بعيد عن تلبية التطلعات".
وكانت النيابة العامة السعودية، أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين، إصدار المحكمة الجزائية أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، بالإضافة إلى قرارات بالسجن بحق 3 متهمين آخرين، لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية عينها.
وأكدت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
المصدر: وكالات