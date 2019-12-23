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ولايتي لـ RT: لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي

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ولايتي لـ RT: لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي
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أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، خلال مقابلة مع RT أن الحكومة الإيرانية لا تدعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل تدعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي.

وأشار ولايتي إلى أن التظاهر السلمي من حق الشعب العراقي، وعلى أي حكومة تنتخب أن تلبي مطالب الشعب.

واعتبر أن التطورات في العراق تتجه اليوم نحو تحقيق مطالب المتظاهرين، مضيفا أن هذا يتحقق عبر تشكيل حكومة حريصة على حل مشاكل الشعب.

وتابع قائلا: "نحن لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي ومن حق الشعب العراقي تعيين حكومته بنفسه، لم نجر أي مباحثات مع المسؤولين العراقيين لفرض أي مرشح لرئاسة الوزراء".

تتابعون المقابلة الكاملة مع علي أكبر ولايتي في برنامج "نيوزميكير" على قناتنا وموقعنا مساء غد الثلاثاء.

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