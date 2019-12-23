5 قتلى وعدد من الجرحى بانفجار سيارة مفخخة بريف الرقة الشمالي

أفادت الأنباء عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى بانفجار سيارة مفخخة، اليوم الاثنين، في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، شمال شرق سوريا.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن سيارة مفخخة انفجرت وسط سوق بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ"الجيش الوطني" الموالي لتركيا في ريف الرقة، موقعة عددا من الضحايا.

وأكد ناشطون على مواقع التواصل، مقتل 5 مدنيين ووقوع حوالي 20 جريحا، في حصيلة أولية لضحايا التفجير.

وأطلقت تركيا بالتعاون مع تنظيم "الجيش الوطني السوري"، يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بخروجها من الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الولايات المتحدة وروسيا لم تتمكنا من سحب "وحدات حماية الشعب" الكردية من شمال شرق سوريا، مهددا باستئناف العملية العسكرية التركية في حال تنفيذ المسلحين الأكراد أي هجمات من هذه الأراضي أو أي مكان آخر.

المصدر: وكالات