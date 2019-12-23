السفارة السعودية في لبنان تصدر بيانا بعد جدل أحدثه تصريح صحفي سعودي

أصدرت السفارة السعودية في لبنان بيانا، إثر تصريح صحفي سعودي للإعلام اللبناني، أكد أن المملكة غير راضية عن الطريقة التي تم بها تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة.

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وأوضحت السفارة السعودية عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، أن "فهد الركف، الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة الـ"LBCI" يوم الأحد 22 كانون الأول 2019، وقدم نفسه كمختص في الملف اللبناني ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي، هو في الحقيقة شخص لا يحمل أي صفة رسمية، وآراؤه تمثله شخصيا ولا تعكس موقف المملكة".

وتابعت: "تهيب السفارة بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية، والتثبت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص الذين تتم استضافتهم في البرامج التلفزيونية".

وكان الإعلامي السعودي قال في حديث تلفزيوني، إن "المملكة العربية السعودية لديها امتعاض كبير من الطريقة التي وصل بها الرئيس المكلف حسان دياب، لافتا إلى أن "السعودية لن تتصل بدياب إذا قام بتكليف الحكومة المقبلة، إلا إذا حصل على المباركة من دار الإفتاء".

وأثار كلام الركف جدلا في الأوساط اللبنانية، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن كلام الصحفي السعودي هو مؤشر على شكل علاقة الرياض المستقبلية مع بيروت في ضوء المرحلة السياسية الجديدة، فيما أكد البعض الآخر أن الركف لا يمثل السياسة السعودية الرسمية.

نشكرالاعلامي المتخصص بالملف اللبناني فهد عبد الله الركف على التصريح و التلميح بان حسان دياب غير مرغوب به لان حزب الله من عينه و الطائفة السنية ترفضه ولبنان هو بلد عربي ..الف شكر للمملكة العربية السعودية — dinajenzarly (@dinajenzarly1) December 22, 2019

جولة على غوغل بحث عن شخصية "#فهد_الركف" مدعي صفة اعلامي و متخصص بشأن لبنان !

لم اعثر على اي وجود لسياسي او اعلامي !

لكن يبدو ان افلاس سياسي لبعض الطامحين للفوضى في لبنان و لأستثمار حراك الفقراء كان خلف مسرحية سريعا ما تناقلها الجميع اولهم وسائل الاعلام!#بصيرةpic.twitter.com/lEr7qHa5mb — Ali nahle (@Alinahle1704) December 22, 2019

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في الـ19 من ديسمبر الجاري تكليف حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لسعد الحريري، الذي استقال في 29 أكتوبر الماضي إثر تصاعد الحراك الشعبي والاحتجاجات على الوضع الاقتصادي والمعيشي والسياسي في البلاد.

المصدر: RT