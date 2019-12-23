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العراق.. القضاء الأعلى يختار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات

أخبار العالم العربي

العراق.. القضاء الأعلى يختار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات
Reuters
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، عن اختياره أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بإشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة.

وذكر بيان للمجلس "أجريت اليوم القرعة لاختيار أعضاء ‏مجلس مفوضية الانتخابات وبإشراف من ممثلي الامم المتحدة"، مبينا أن القرعة أسفرت عن فوز خمسة قضاة يمثلون عموم محافظات العراق عدا ‏إقليم كردستان وهم القضاة عباس فرحان حسن وجليل ‏عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي ‏رشيد".‏

وأضاف "وبنتيجة القرعة فاز المستشارون إنعام ‏ياسين محمد والسيد فتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة، فيما لم ‏يتم إجراء القرعة الخاصة بالقضاة من إقليم كردستان وعددهم (2) ‏حسب القانون بسبب عدم إرسال مجلس القضاء في كردستان ‏المرشحين لهذه المهمة".

المصدر: RT‏

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