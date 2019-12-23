برلمانية عراقية تكشف عن مناصب في وزارة الكهرباء تباع بمليون دولار

قالت عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، اليوم الاثنين، إن هناك عمليات بيع مناصب بدرجة مدير عام في وزارة الكهرباء بسعر مليون دولار للمنصب الواحد من قبل من أسمتهم بـ"الفاسدين".

وذكرت في بيان صحفي أن "الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مجموعة من الدرجات الخاصة (لمدراء عامين سوف يحالون إلى التقاعد خلال أيام) للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد، ومن بين هذه المناصب مدير عام الفنية، مدير عام الاقتصادية، مدير عام الفحص والتأهيل، مدير عام انتاج الفرات الأوسط، مدير عام توزيع الفرات الأوسط، مدير عام التخطيط، ومدير عام نقل الوسطى".

وأضافت أن "وزارة الاتصالات بإدارتها الحالية كانت قد منحت درجات خاصة (مدراء عامين) لأشخاص متهمين بالفساد ولا يمتلكون أية كفاءة ولا نزاهة، إما بدعم من حزب أحكم قبضته على هذه الوزارة، أو شركات مشبوهة اشترت المناصب لتمرير عقودها الفاسدة، أو بدعم من عصابة لندن، حيث تبين أن الوزارة تم بيعها لمستثمرين عراقيين مقيمين هناك، وتم وضع الجهة العليا الحالية عليها لتنفيذ أجندات السرقة والنهب وتمرير عقود فاسدة سترهن اقتصاد العراق مقابل عمولات غير مسبوقة ".

وشددت على ضرورة أن "تتدخل الجهات الرقابية لإيقاف المتاجرة بالمناصب ووضع حد لهذه المهزلة، فالشخص الذي يشتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد أنه سيضمن تحقيق ربح أكثر بكثير من الرشوة التي دفعها، وبالتالي سيستمر الفساد في هذه الوزارة".

المصدر: RT