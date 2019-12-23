مقتل عنصري أمن عراقيين وإصابة ضابط بانفجار سيارة مفخخة عند تفتيشها غربي محافظة الأنبار

قتل عنصرا أمن عراقيين وأصيب ضابط بانفجار سيارة مفخخة، اليوم الاثنين، عند تفتيشها غربي محافظة الأنبار.

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية للسيارات المشتبه بها وأثناء مرور إحدى الدوريات على طريق T1 - مفرق القائم، تم ملاحظة سيارة كيا متوقفة على جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت".

وأضاف البيان أن انفجار السيارة "أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين من الفوج الثاني باللواء 32 في الفرقة الثامنة الماسكة للمنطقة، كما جُرح أحد الضباط"، مشيرا إلى أن "البحث ما زال مستمرا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

المصدر: السومرية