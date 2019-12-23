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لغز الأصوات "المرعبة" على سواحل المتوسط الجنوبية!

أخبار العالم العربي

لغز الأصوات
RT
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اشتكى مواطنون ليبيون في المناطق الساحلية شرق البلاد وغربها، من أصوات مجهولة وصفت بالمرعبة تواصل بعضها لأكثر من نصف ساعة.

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ونشر نشطاء ليبيون تسجيلات صوتية لهذا الضجيج المخيف والغريب، وفيما عزت رواية الصوت إلى الحوت الأزرق، رأى آخرون أنه ناجم عن حركة طبقات أرضية في الأعماق.

وذهب قسم آخر من النشطاء إلى القول، إن الصوت المرعب لا يوجد ما يفسره حتى الآن رافضين الروايتين السابقتين، مرجحين أن يكون مصدره السماء لا الأرض.

يذكر أن هذه الظاهرة رصدت بالتزامن على السواحل المصرية، وأعلنت وزارة البيئة المصرية أن الأصوات المسموعة في التسجيلات لا تمت بصلة لأصوات الحيتان، وأنها مفبركة وقد ركبت في مقاطع فيديو.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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