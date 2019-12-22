"سانا": ضبط سيارة مفخخة بألغام إسرائيلية على طريق دمشق درعا

ذكرت وكالة "سانا"، أن عناصر الأمن الداخلي السوري، تمكنوا من ضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي دمشق درعا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية، وقاموا بتفكيكها .

ونقلت الوكالة عن أحد الضباط الذين شاركوا في العملية، أن السيارة المفخخة التي تم ضبطها "كانت تحتوي على 21 لغما بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين، الأولى سلكية، والثانية لاسلكية عن بعد بهدف تأكيد عملية التفجير علما بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل ومموهة بالعشب الجاف (التبن) إضافة إلى كميات من الشظايا والقطع الحديدية لإحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا في حال التفجير".

وذكرت "سانا"، أن الأمن السوري عثر في 11 ديسمبر على أسلحة وألغام متفجرة وسيارة مفخخة وخزانات دراجات نارية معبأة بمواد متفجرة من مخلفات الإرهابيين بين بلدتي المسيفرة وأم ولد بريف درعا الشرقي.

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وأشارت الوكالة إلى أنه "منذ تحرير درعا من الإرهاب، تعمل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش السوري، على تأمين المناطق المحررة وتمشيطها".

وخلال ذلك "تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأمريكية المنشأ وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع ما يعكس حجم الدعم اللوجستي والتسليحي للتنظيمات الإرهابية من الدول الداعمة والراعية لإرهابها".

المصدر: "سانا"