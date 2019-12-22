حفتر يلتقي وزير الخارجية اليوناني في بنغازي

التقى قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في بنغازي، وبحث معه آخر التطورات السياسية ومستجدات الحرب على الإرهاب.

وقالت شبعة الإعلام الحربي للقيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي"، إن اللقاء جاء "في إطار التناقش في آخر الأوضاع السياسية وآخر مستجدات القوات المسلحة في حربها على الإرهاب داخل ليبيا وفي منطقة شمال إفريقيا، والبحث في سبل التعاون بين البلدين".

وبحث حفتر ودندياس الوضع في ليبيا وآفاق حل الأزمة التي تشهدها البلاد، فضلا عن الاتفاقيتين الموقعتين بين أنقرة وحكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري.

وشدد الوزير اليوناني على أن محتوى الوثيقتين "يتنافى تماما مع القانون الدولي والقانون البحري الدولي".

وأكد على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية على أساس قرارات الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ومخرجات اجتماع دولي حول ليبيا مزمع عقده في برلين أواخر العام الجاري، معربا عن أمل الحكومة اليونانية بإطلاق "عملية سياسية شاملة تلبي توقعات الشعب الليبي بأسره".

ويتوجه وزير الخارجية اليوناني من بنغازي إلى القاهرة للقاء نظيره المصري سامح شكري القاهرة، قبل أن يغادر إلى قبرص حيث سيجري محادثات مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

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المصدر: RT + وكالة الأنباء اليونانية