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الكنيست يحظر على أعضائه استخدام السيارات في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

الكنيست يحظر على أعضائه استخدام السيارات في الضفة الغربية
Reuters RONEN ZVULUN
الكنيست الإسرائيلي - أرشيف
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طلب الرئيس التنفيذي للكنيست ألبرت ساخاروفيتش من أعضاء الكنيست عدم استخدام السيارات المؤجرة التي أعطيت لهم بحكم مناصبهم، في مناطق الضفة الغربية التي تخضع للسلطة الفلسطينية.

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وذكر موقع صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن "ساخاروفيتش وجه رسالة غير عادية إلى أعضاء الكنيست، أوضح خلالها حظر استخدام السيارات في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية".

وعلل قرار الحظر، بأنه يرجع إلى القيود التي تفرض على تأمين المركبات الإسرائيلية خارج إسرائيل، وأحكام العقد المبرم مع الشركة المسؤولة عن تأجير السيارات التي يستخدمها أعضاء المجلس.

وشدد ساخاروفيتش، على أن "من يخالف التعليمات الجديدة، سيحرم من حقه في استخدام المركبة المستأجرة له".

المصدر: "معا"

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