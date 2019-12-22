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الرئيس التونسي يأذن بالتحقيق في شبهات فساد بسفارة باريس

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يأذن بالتحقيق في شبهات فساد بسفارة باريس
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أذن الرئيس التونسي قيس سعيد بفتح بحث معمق على خلفية ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن شبهة فساد في السفارة التونسية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته السبت: "ردا على ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بشأن وجود شبهة فساد في سفارة الجمهورية التونسية بباريس، يهم وزارة الشؤون الخارجية التأكيد على أنه تم بإذن من سيادة رئيس الجمهورية فتح بحث معمق في الغرض".

وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتم الإعلام لاحقا عن نتائج هذا التحقيق وما قد تترتب عنه من إجراءات إدارية وتتبعات قضائية".

وشرعت الخارجية التونسية في التحقيق في سفارة تونس بباريس التي تعد أكبر السفارات التونسية في الخارج، في وقت تعكف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على إجراء تحقيق مالي وإداري بقرار مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد منذ ما يقارب الشهر.

المصدر: RT

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