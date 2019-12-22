سوريا.. مقتل زعيم تنظيم "حراس الدين" بقصف للتحالف

أفادت مصادر ميدانية في سوريا، بمقتل زعيم تنظيم "حراس الدين" المرتبط بـ"القاعدة" بلال خريسات، الملقب بـ"أبو خديجة الأردني" في ريف إدلب بغارة طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي.

وكتب مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني على "تويتر" اليوم الأحد: مقتل أبو خديجة الأردني قائد حراس الدين خلال غارة بطائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف الدولي على بلدة ترمانين في ريف إدلب".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عبد الغني قوله إن الشبكة علمت عبر ناشطيها داخل إدلب أن عملية تصفية أبو خديجة نفذت صباح اليوم الأحد حيث تم استهدافه بشكل شخصي، فيما أوردت تقارير إخبارية أنه قتل إثر استهداف سيارته.

وفي سبتمبر الماضي أدرجت الولايات المتحدة "حراس الدين" في قائمتها للإرهاب، وأعلنت عن تخصيصها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على ثلاثة قياديين بهذا التنظيم هم فاروق السوري، وأبو عبد الكريم المصري، وسامي العريدي.

وتم تأسيس "حراس الدين" في فبراير 2018 بعد أن تفكك "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) الفرع الأصلي للقاعدة في سوريا، ويتخذ من محافظة إدلب السورية معقلا وقاعدة لنشاطاته.

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان









